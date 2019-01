Definidas chefes provisórias de núcleos de Educação do NP

Ficarão de forma interina

O Diário Oficial do Paraná, por meio do Decreto 111/2019,tornou pública neste final de semana a relação das 32 chefes interinas dos Núcleos Regionais de Educação. No Norte Pioneiro, são quatro.

Conforme o npdiario antecipou, os NREs do Paraná ficarão de 60 a 90 dias no cargo e depois deverão ser substituídas por profissionais da área por meio de teste seletivo.O encontro foi na secretaria estadual de Educação. assumem sabendo dessa inovação. Apenas a pasta de Educação terá os testes, com critérios como currículo, provas etc. As chefes também podem permanecer, desde que fiquem em primeiro no teste.

Neli Couto Saliba (foto abaixo), esposa do ex-prefeito de Tomazina, Guilherme Cury Saliba, permanece à frente do Núcleo Regional de Wenceslau Braz ,que integra sete municípios ( Sengés, Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva, Salto do Itararé, Santana do Itararé e São José da Boa Vista).



No Núcleo Regional de Jacarezinho será Ana Molini, esposa do atual chefe do executivo, Mário Pereira,responsável por 12 cidades: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina.

O Núcleo Regional de Ibaiti terá Kelen Ribeiro Coutinho (foto principal com o secretário de Educação Renato Feder) responsável por oito municípios (Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Siqueira Campos e Tomazina).

Para comandar os 19 municípios do NRE de Cornélio Procópio será Ana Paula Tavella Machado dos Santos,compreendendo Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

