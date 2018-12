Dentista platinense promove show pirotécnico há 22 anos

Ele mesmo prepara as baterias

Inventada na China, a pirotecnia consiste na técnica de fins artísticos de utilizar o fogo e/ou explosivos e fogos de artifício visando entretenimento público.É o que faz o cirurgião-dentista platinense Adriano Pimenta(fotos) há 21 anos (em 2018 completa 22) no quintal nos fundos de sua residência ( rua Marechal Floriano Peixoto, 722).



Ele reside no centro de Santo Antônio da Platina e, nos primeiros segundos da próxima terça-feira,dia primeiro, apresentará novamente o espetáculo, para deleite principalmente dos vizinhos.



Ele contou que gostava de fogos desde menino e que resolveu aprender, primeiro com o saudoso Tião Bica, depois foi auto-didata e, mais recentemente, com o também platinense Hélio Coutinho, especialista no segmento, “prefiro apresentar mais cores e luminosidade, não gosto muito de barulho”, detalha.

Adriano prefere comprar as varas, estopins e todo o material na capital paulista, pelo preço e porque conhece os melhores produtos e empresas.Ou, como este ano, de distribuidores (rojão de varas, girândolas de fogos etc)

Nunca houve acidente e sua família, a pedagoga Viviane e as duas filhas, Vitória e Diovana, e o neto, Dante, também aprovam a iniciativa e se divertem.