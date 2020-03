Denunciados ex-secretário e ex-diretor de Tributação de Andirá

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Andirá, apresentou nesta semana denúncia criminal contra quatro pessoas em razão da transferência ilegal de débitos tributários municipais realizada com o intuito de que essas dívidas não fossem pagas. Entre os denunciados estão o ex-secretário municipal de Administração e o então diretor do Departamento de Cadastro e Tributação do Município, bem como o beneficiário pelas transferências e o então escrevente substituto do Cartório de imóveis de Andirá. Os fatos ocorreram entre 2012 e 2013.

Conforme apurado pela Promotoria, o réu beneficiado pelas transações solicitou a transferência de tributos de vários imóveis para uma sala comercial, com o intuito de não pagar esses débitos com a prefeitura. Isso foi deferido pelo ex-secretário municipal de Administração, mesmo sem autorização legal. Em seguida, o então diretor do Departamento de Cadastro e Tributação realizou a transferência dos débitos, inserindo dados falsos no sistema eletrônico do ente público.

A sala comercial que recebeu todos os tributos foi então transferida para um terceiro. Novamente com o intuito impedir que a prefeitura pudesse realizar a cobrança dos tributos ilegalmente transferidos, o requerido beneficiado pelas ilegalidades solicitou então uma nova irregularidade: que o escrevente substituto do Cartório de Registro de Imóveis de Andirá fizesse constar na matrícula dessa sala uma certidão negativa, que não existia – o que foi feito.

Crimes – Na denúncia, o ex-secretário e o ex-diretor são acusados de terem incorrido nos crimes de peculato eletrônico continuado em concurso de pessoas; o particular beneficiário por peculato eletrônico continuado, em concurso de pessoas e falsidade ideológica; e o então escrevente substituto, por falsidade ideológica.

Todos os denunciados, com exceção do escrevente substituto, já respondem por ação cível pelos mesmos atos, ajuizada também pela Promotoria de Justiça de Andirá (autos 0004533-34.2018.8.16.0039). Os valores transferidos ilegalmente, já corrigidos, totalizam R$ 175.898,28.