Nesta quinta-feira, dia 18, ocorreu a entrega das chaves da sede do Sindicato Patronal dos Trabalhadores Rurais (foto) para o Departamento de Esportes, por tempo indeterminado e sem custo.

A nova unidade terá agora, entre outras funções, o alojamento dos atletas do Siqueira Campos Pro Tork Futsal, entre outros.

O chefe do executivo, Luiz Germano, ressaltou a importância do incentivo ao esporte na cidade como forma de saúde física, lazer, entretenimento e cultura, contribuindo para a auto-estima e comprometimento dos siqueirenses com a cidadania.