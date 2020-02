Deputado Cobra Repórter valoriza turismo regional

Projeto instituiu Rota do Sonho Lindo

Integrante da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Cobra Repórter é um dos maiores apoiadores do turismo regional do Paraná. Em seu mandato, já apresentou e aprovou projetos de lei que incluem nos roteiros turísticos e no calendário oficial de eventos, rotas turísticas e festas religiosas.

A lei mais recente aprovada de sua autoria é 20042/19, sancionada em dezembro de 2019, institui a Rota do Sonho Lindo nas regiões turísticas do Norte, do Norte Pioneiro e do Vale do Ivaí. Ela é formada por 48 atrações distribuídas em 13 circuitos, que abrangem 39 municípios.

Cobra Repórter afirma que a inclusão da Rota Sonho Lindo tem o objetivo de fortalecer o roteiro, fomentar o desenvolvimento regional, proporcionar a geração de empregos e movimentar o comércio e a indústria dos municípios participantes. “Além disso, é uma oportunidade de valorizar a cultura e a história locais”, acrescentou o deputado.

ROTA DO ROSÁRIO – Cobra Repórter também está propondo a inclusão da Rota do Rosário , integrada por 12 municípios Norte Pioneiro nas Regiões Turísticas do Paraná. O projeto está em tramitação.

Santuário Nossa Senhora das Graças(Santo Antônio da Platina)

Paralelo ao projeto de lei, o deputado aprovou um requerimento em que solicita à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Secretaria de Infraestrutura e Logística e aos Departamentos de Estradas e Rodagem (DER) e de Trânsito do Paraná que criadas a padronização e instalação de sinalização específica por vias ao longo de toda a Rota do Rosário, além de medidas que possibilitem parcerias com entes privados ou públicos; elaboração de material para promoção e divulgação da Rota do Rosário

“O turismo religioso está em ascensão e é fundamental para o desenvolvimento das regiões, para a geração de emprego e renda nos municípios. A Rota do Rosário precisa de muita atenção do poder público, pois atrai um enorme número de turistas católicos nacionais e internacionais interessados a percorrer a Rota do Rosário do Paraná”, afirmou Cobra Repórter.

São Miguel Arcanjo – Também é de autoria de Cobra Repórter, o projeto que inseriu no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, a Festa de são Miguel Arcanjo, é a Lei Estadual 18.574, de 2015. O Dia de São Miguel Arcanjo é comemorado em 29 de setembro e, durante toda a semana são realizadas atividades no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes.

Na foto, o deputado no Santuário Bom Jesus da Cana Verdes, em Siqueira Campos, que faz parte da Rota do Rosário