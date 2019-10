Deputado e prefeito trabalham por recursos para Ribeirão Claro

E fazem reivindicações

O deputado estadual Cobra Repórter recebeu nesta terça-feira (1º) , o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, e o secretário de Turismo, Benedito Faganelli, que estiveram em Curitiba para solicitar recursos em diversas áreas. Eles visitaram o gabinete do parlamentar e diversas secretarias em busca de recursos.

Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu), com o secretário João Carlos Ortega, Cobra Repórter e Mário Pereira solicitaram uma unidade do projeto “Meu Campinho”, a reforma de uma escola municipal para 2020, a reforma da capela mortuária e do estádio.

Já na Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil), com Sandro Alex, o prefeito e o deputado pediram a doação de um caminhão prancha para transporte de máquinas. Também acertaram a agenda para o secretário Sandro Alex e o deputado Cobra irem a Ribeirão Claro. Eles vão entregar os ônibus de suas emendas.

“São muitas as demandas do município de Ribeirão Claro e vamos trabalhar junto às secretarias para que seja atendidas. O prefeito Mário Pereira é muito comprometido com o município e a região e merece toda a nossa atenção”, afirmou Cobra Repórter.