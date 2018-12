Deputados entregam maquinários e veículos em Cambará

No final de semana



O deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli, e o eleito deputado federal, Pedro Lupion, participaram na tarde desta sexta-feira, sete de dezembro em Cambará, da entrega oficial de veículos e maquinários intermediados por eles, ao município (fotos).

De acordo com o prefeito Neto Haggi, graças ao trabalho dos dois parlamentares junto ao governo do Paraná, a Prefeitura conta agora com três novos veículos, utilizados na Agência do Trabalhador, na Secretaria Municipal da Agricultura, e na Secretaria Municipal da Assistência Social; três novos caminhões basculantes; um novo caminhão para a Coleta Seletiva do Lixo; uma mini-carregadeira sobre rodas, chamada popularmente de Bob Cat; uma pá carregadeira; e um semi reboque de 2 Eixos (Prancha), para transporte de maquinários pesados. Ainda neste mês de dezembro, deverá chegar no município, um caminhão usina para micro pavimento.

Os veículos e maquinários somam investimentos de quase R$ 3 milhões. Os deputados intermediaram também, mais R$ 1 milhão a fundo perdido, para recuperação da malha asfáltica, em um trabalho que já se iniciou, em ruas da Vila Rubim.



A Prefeitura de Cambará também já adquiriu duas novas ambulâncias, uma no valor de R$ 150 mil, e uma no valor de R$ 80 mil, recursos provenientes de Emendas Parlamentares, dos deputados federais João Arruda, e Osmar Bertoldi.

A vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Claudia Batista, os vereadores Marco Roberto de Oliveira (Tetinha), Jair Antonio da Silva (Jair Eletricista), Rogério Frutuoso (Rogerinho do Karatê), Rafaelo Frascati e Angelo Raia, participaram da entrega dos veículos, bem como secretários e diretores municipais, e populares.