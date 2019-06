Desaparece cachorra em Santo Antônio da Platina

O nome dela é Dama

Está desaparecida desde a terça-feira, dia 18, na vila Roberto Rennó e redondezas a cadela “Dama” (fotos), em Santo Antônio da Platina.

A dona, Débora, disse estar desesperada , “pois já andamos por todas as redondezas e nada, se alguém ver por favor me ligue no número 99615-7464“, assinalou.

Da raça Pastor Alemão, a cachorra estava com uma coleira vermelha de couro, e “é super mansa”.



Como o próprio nome já diz, a raça Pastor Alemão é originária da Alemanha e os antecessores são datados do século XII. A partir do século XIX um oficial da cavalaria chamado Max von Stephantiz decidiu utilizar sua aposentadoria para criar uma raça uniforme e de excelência. Seu objetivo era juntar todas as melhores características dos cães pastores existentes pelas diversas regiões da Alemanha a fim de chegar a uma raça perfeita.

O objetivo foi alcançado com louvor e hoje o Pastor Alemão é uma das raças mais conhecidos e apreciadas no mundo todo.Os diversos aparecimentos na TV e no cinema, principalmente com Rin Tin Tin, fizeram deles exemplares muito almejados.