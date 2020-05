Descartada morte por dengue hemorrágica em Jacarezinho

Embora ainda falte a informação oficial de comitê

Em 2010, 2011, 2013 e agora em 2020 (principalmente) Jacarezinho enfrenta uma epidemia muito grave de dengue, com mais de dois mil casos positivados. Mas, Suelene Manfré Francisco de Oliveira (fotos), diretora da Vigilância Epidemiológica local, forneceu uma boa notícia no final da tarde desta quinta-feira, dia 14.

A mulher que morreu no final de semana com sintomas de dengue hemorrágica e cujo corpo já foi sepultado, tinha feito dois testes. O primeiro, mais rápido, deu negativo e o segundo também, realizado no Lacen (Laboratório Central), em Curitiba. Como profissional, ela alerta,porém, que ainda falta o comitê estadual da doença informar oficialmente que o resultado do exame foi não reagente.

Suelene apregoou mais cuidado para a população.

Como prevenir a doença?

O mosquito é capaz de colocar seus ovos em mínimas quantidades de água, até tampinhas de garrafas podem ser um criadouro.

Evitar que o inseto se crie é a melhor maneira de combatê-lo, por isso deve-se evitar deixar água parada a qualquer custo, principalmente em áreas onde há maior incidência da doença.

Além disso, também é importante prevenir o contato com o mosquito adulto, o que pode ser feito por meio do uso de repelente de insetos, da tela mosquiteira, dos inseticidas, de roupas longas, entre outras precauções.

Quais são os sintomas da dengue? O que você precisa saber

Após a picada do inseto, a infecção torna-se sintomática após 4 a 10 dias, aproximadamente. A doença pode ser assintomática (sem sintomas) e muitas pessoas não sabem que a tiveram. Entretanto, naqueles que manifestam os sintomas, estes duram entre 2 e 7 dias. Além disso, a dengue é mais perigosa para idosos e gestantes.

Os sintomas de dengue são semelhantes aos de outras infecções virais, como a gripe e, até mesmo, outras arboviroses, como a Zika e a Chikungunya, podendo confundir o paciente.

Dentre os sinais mais comuns estão: febre alta – podendo atingir 40ºC, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares, principalmente na região lombar, em braços e pernas, dor nas articulações, normalmente em joelhos e ombros, náuseas e vômitos, manchas avermelhadas em face, tórax e regiões articulares associadas ou não a prurido, além de fraqueza e letargia.