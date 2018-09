Desfile cívico em Andirá atrai multidão

Sete de setembro marcado pelo encanto das apresentações

O Desfile Cívico em comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil levou uma multidão de andiraenses até a Rua São Paulo, nesta sexta-feira, dia sete, para apreciar as apresentações das escolas e instituições sociais (fotos).



O evento encerrou as comemorações da Semana da Pátria e marcou pela organização, participação e criatividade. Como o aniversário de Andirá será na próxima sexta-feira, dia 14, várias escolas e instituições também aproveitaram para homenagear os 75 anos de emancipação política do município.

A Prefeita, Ione Abib, Vereadores, Secretários e demais autoridades acompanharam no palco. “Muita gratidão aos nossos educadores, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, voluntários, pais, escolas do Município e escolas de cidades vizinhas, Projetos Sociais, Entidades, enfim, todos que participaram dessa experiência maravilhosa de demonstração de amor por nossa cidade e nosso país. E principalmente, ao nosso maior patrimônio: estas crianças que representam o amanhã de Andirá, vocês nos trouxeram muita emoção, por sentir que todo o investimento em Educação está valendo muito a pena. Foi lindo”, destacou a chefe do executivo.

O desfile foi aberto pela Escola Municipal Ana Nery, a mais antiga da cidade e marcaram por uma apresentação recheada de simbolismo histórico, com grande pelotão de alunos e professores, todos uniformizados com o novo uniforme cedido pela prefeitura a toda Rede. Os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) também chamaram atenção. Os pequenos vieram num carro alegórico denominado: “Arca de Noé”, apresentando o projeto de Proteção aos Animais, desenvolvido na Rede Municipal de Ensino. Ao todo foram vinte e duas apresentações, entre as quais: Associação de Cavaleiros; Rotary Clube, Projetos da Secretaria de Esportes, Moto Clube, Associação de carros rebaixados, Paróquia São Francisco de Assis, Centro de Convivência dos Idosos, Clube de Alongamento Anos Dourados.

Além das escolas da Rede Municipal da cidade, que surpreenderam pela criatividade e diversidade de atrações, também tiveram várias apresentações de instituições de Bandeirantes e Cambará. Os alunos dos Cursos Técnicos e da Associação Andiraense de Judô, defenderam as bandeiras dos projetos. A Secretaria Municipal de Cultura também brilhou na avenida, com os alunos do projeto Escola de Comunicação e Artes. A Banda Musical Municipal de Andirá encantou, mostrando toda a força dos artistas que compõem o corpo de músicos e coreográfico.

O desfile, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, com parceria de todas as demais secretarias da Prefeitura, alegrou e mobilizou todos, numa grande festa cívica e cultural.