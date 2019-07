Dia de decisão no vôlei, futsal, futebol e basquete

Sábado emocionante

O sábado ensolarado foi marcado por “chuva” de medalhas em Andirá, várias modalidades decidiram o título no 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), fase regional. Durante todo o dia foram entregues aproximadamente 200 medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar.

As equipes de basquete feminino da cidade de Cornélio Procópio e Bandeirantes, foram as primeiras a receberem as premiações do dia. As meninas de Cornélio venceram as adversárias em 88 a 11, e ficaram com o primeiro lugar na modalidade. Já a equipe de Bandeirantes ficou com a prata.

A segunda modalidade a definir o pódio foi o voleibol masculino. O ouro ficou com a equipe de Cambará, a prata com o time de Uraí e Santo Antônio da Platina levou o bronze.

No futebol os donos da casa levaram a melhor e conquistaram o primeiro lugar, a prata ficou com os meninos de Nova Fátima e o bronze com a equipe de Cambará.

Já no futsal naipe feminino Ribeirão do Pinhal ficou com o ouro, Itambaracá com a prata e o bronze foi conquistado pelas meninas de Santa Amélia.

Neste domingo (28) serão definidos os campeões do futsal e do basquete, todos no naipe masculino.

As partidas serão realizadas no Ginásio Municipal “Morcegão”.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Andirá.