Distrito de Ibaiti fica sem água na terça-feira

Normalização da distribuição será no mesmo dia

A Sanepar informa que, na terça-feira (18), um desligamento programado pela Copel poderá afetar o abastecimento de água em Amorinha, distrito de Ibaiti, a partir das 9h30M.A normalização da distribuição de água deve ser gradativa, até o final da tarde.

Clientes que possuem caixa-d’água podem não ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

As obras podem ser canceladas em caso de mau tempo, impossibilidade de realizar os serviços com segurança, fatores externos que impeçam a execução dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.