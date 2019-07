Dobradinha de ouro no handebol para Ribeirão do Pinhal

Meninos e garotas venceram

Nesta quarta-feira (24) foi definido o pódio na modalidade de handebol naipes masculino e feminino no 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), fase regional, que acontece na cidade de Andirá. A equipe de Ribeirão do Pinhal levou o ouro no masculino e feminino.

As disputas aconteceram na quadra do Ginásio Municipal de Esportes José Elis Feliciano “Morcegão”. No naipe feminino a equipe de Ribeirão do Pinhal enfrentou o time da casa (Andirá) e ganhou de 33 a 03. A experiência das meninas de Ribeirão do Pinhal falou mais alto em quadra, durante a partida a equipe teve mais agilidade no passe de bola e eficiência no contra-ataque.

Já o naipe masculino de Ribeirão do Pinhal ganhou de 30 a 10 do time de Bandeirantes. Utilizando a mesma estratégia do feminino, com velocidade no contra-ataque e agilidade no passe de bola, os meninos levaram a melhor na disputa pelo ouro.

técnico das duas equipes de Ribeirão do Pinhal, Leonardo Vilani, conta que a dobradinha no ouro é resultado de seis anos de trabalho. “Nos dedicamos muito para chegar até aqui. Estou feliz com as equipes. Agora é intensificar o treinamento e focar na próxima fase”, contou.

Este slideshow necessita de JavaScript.

As equipes classificadas vão para a fase final do Jogos da Juventude que será realizado de 14 a 19 de novembro em Francisco Beltrão.

Aprendizado – Nem sempre a derrota é ruim, as vezes ela vem com gosto de aprendizado, o técnico da equipe feminina de handebol da cidade sede da fase regional do JOJUPS, Sandro Lourenço vê a prata conquistada como uma grande lição.

Tudo tem que ter um começo, essa foi nossa primeira competição havia muito nervosismo em quadra. As meninas adquiriram experiência e agora é continuar treinando para as próximas partidas”, destaca o técnico da equipe de handebol da cidade de Andirá que promete ainda ampliar a quantidade de atletas representando a cidade. “Pretendemos no próximo ano ter além da equipe feminina uma masculina na modalidade de handebol”. Finaliza.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Andirá.