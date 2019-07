Dona de porca anuncia saída de casa e finaliza polêmica

Em Santo Antônio da Platina

No dia 29 de dezembro de 2017, o npdiario publicou uma reportagem simples sobre uma mulher que criava um animal. Na ocasião, ninguém previa que a notícia se transformaria em assunto nacional e tema de matéria na Imprensa de todo o país, causando opiniões antagônicas e provocando até brigas.

Helena, nome da porca da raça Pietran, tomava leite de vaca, vitamina de frutas e sucos, comia arroz, ração, entre outros tipos de alimentos. Tinha o local específico para os dejetos, passeava de carro ou pelas ruas de coleira. Pequena, despertava apenas curiosidade e atenção, como se percebe nas imagens abaixo:

Pietrain é uma raça de origem belga destinada, em princípio, para a produção de carne e toucinho. Caracterizada por sua pelagem branca com manchas pretas, apresenta temperamento tranquilo. Em comparação com as raças Landrace e Duroc, a Pietrain apresenta o melhor rendimento de carcaça.

Porcos são relativamente inteligentes. Eles se apegam às pessoas e é relativamente fácil adaptá-los a conviver com outros bichos numa residência, embora seja incomum.

São também fáceis de adestrar : usando reforço positivo, é possível ensinar vários truques a eles, como se faz com os cães e gatos.

No início, vizinhos, familiares e amigos se surpreendiam, mas depois pareciam terem se acostumaram. Amanda Máximo é a dona do bicho, que vive no centro de Santo Antônio da Platina (rua 13 de Maio) e tem agora cerca de dois anos e pesa 210 quilos (foto abaixo).

O marido de Amanda, Márcio, e a filha, Manuela, de 12 anos, também gostam , só que ambos concordam com a decisão tomada pela mulher. Sair da casa onde residem e procurar um lugar afastado do centro e com um quintal grande. Não aguentam mais indisposições com vizinhas.

A porca tem até perfil em rede social. E fãs, que fizeram abaixo-assinado de apoio para a permanência na residência.

“Depois de mais de dez vezes ter que ir na Polícia Civil, ser insultada, chegar a um estado depressivo, perder meu emprego e o nível de estresse chegar a um estado insuportável, após chorar e sofrer muito, vamos nos mudar”, anunciou neste final de semana.

Ela acrescentou: “Peço desculpas a quem se sentiu mal com nossa amada Helena e agradeço as manifestações de solidariedade”, finalizou, resoluta.