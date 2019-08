Dr. Antonely entrega kits enxovais para CMEIs de Ibaiti

Cuidados com as crianças

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, realizou a entrega de kits enxovais para berçário para todos os Centros Municipais de Educação Infantil-CMEIs de Ibaiti. A entrega foi realizada na primeira quinzena deste mês de julho na sede da Secretaria Municipal de Educação.

Os materiais foram entregues às coordenadoras dos CMEIs pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho juntamente com o vice-prefeito Ulisses Mingote e a secretária Municipal de Educação Tânia Fátima Fadel Bueno. O vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos da Silva também participou do evento.

Os kits enxovais contendo lençóis, fronhas, cobertores, travesseiros, toalhas e fraldas foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação.

A secretária de Educação falou sobre a entrega. “Os nossos CMEIs farão muito bom uso desses enxovais. Nossas crianças merecem e ficarão muito felizes. Queremos agradecer o prefeito Dr. Antonely por todo o apoio dado à Educação do nosso município”, disse.

O prefeito Dr. Antonely comentou sobre a entrega dos kits. “O kit enxoval é uma forma de demonstrarmos nosso carinho e nossa atenção com as nossas crianças, que diariamente estão nas nossas creches. As coordenadoras dos CMEIs esperavam muito por esses enxovais, por isso, sabemos que serão de muito bom proveito para as crianças que são atendidas com muita dedicação e amor por nossas colaboradoras”, disse o prefeito.