Sérgio Faria eleito novo presidente da Amunorpi

Conforme o npdiario antecipou, Sérgio Faria(DEM) foi eleito na manhã desta sexta-feira, dia 20, como novo presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro substituindo Sérgio Inácio Rodrigues (prefeito de Pinhalão e na foto principal junto com o jacarezinhense), que fez uma excelente gestão no comando da principal entidade da região.

A chapa consensual foi alinhavada com o nome de Faria indicado de forma consensual. Ele é médico e os presentes escolheram a Saúde como prioridade.

Causou estranheza e sorrisos irônicos, mais uma vez, a presença do chefe do executivo cambaraense Haggi Neto (MDB). É que ele nunca pagou a mensalidade da entidade e nem sequer participava das reuniões e nos últimos meses tem se mostrado colaborativo e até posa para fotografias.

Na vice-presidência ficou Eclair Rauen, de Jundiaí do Sul, na vice-presidência o platinense Professor Zezão Coelho.

No Conselho Fiscal Efetivo estão Flávio Zanrosso (Tomazina), Angelo Vigilato (Japira) e Mário Pereira (Ribeirão Claro).

No Conselho Fiscal Suplente Sérgio Rodrigues ( Pinhalão), Adalberto Aguiar, o Berano ( Barra do Jacaré) e Wagner Martins (Ribeirão do Pinhal).

A chapa única foi denominada de Rumo ao Desenvolvimento do Norte Pioneiro.

O mandato é de um ano.