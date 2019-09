Econorte libera trecho da duplicação da BR-369

Nesta segunda

A partir desta segunda-feira, dia 16, cerca de três quilômetros de rodovia duplicada da BR-369, trecho do km 92 ao km 95, próximo à cidade de Cornélio Procópio, será liberada para o tráfego.

Trata-se do primeiro segmento concluído do projeto de duplicação da rodovia, que possui uma extensão total de 34,37 km, com previsão de ser finalizada em 2021.

Segundo a Econorte, além da duplicação da pista, da construção de pontes, viadutos e retornos, a rodovia sofrerá adequação de acessos já existentes, sinalização e dos pontos de parada de ônibus.