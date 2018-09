Eleitas Rainha e Princesas 2018 de Ribeirão do Pinhal

Concurso recente foi no Centro Cultural

Josilene Braz da Silva, 19 anos, foi eleita a Miss Ribeirão do Pinhal 2018 no Centro Cultural. O título de Princesa ficou com a jovem Maiara da Silva Oliveira, 17 anos.

Depois de 44 anos, Ribeirão do Pinhal voltará a ter uma representante no Miss Paraná Oficial. A última Ribeiro-Pinhalense que levou o nome do município para o concurso estadual foi Sandra Marins, em 1974.

Na ocasião, também foi escolhida a Miss Teen Ribeirão do Pinhal 2018, Maria Paula Oliveira Patrial, 16 anos, que vai representar o município no Miss Teenager Paraná 2019.

A jovem Kauane Letícia de Jesus foi indicada como a Princesa Teen. Numa escolha entre as meninas foi definida também a Miss Simpatia Kauany Aparecida Rodrigues dos Santos, 15 anos.

Josilene, ou a Josy, é professora, estudante de história e com desejo de seguir a carreira da psicologia. Confessa que apesar de já ter ganho um concurso de Miss Afro do Colégio Hermínia Lupion, quando estava no último ano de formação de docentes, nunca pensou em ser seguir adiante com a participação em concursos de beleza, mas confiou que Deus faria acontecer o que fosse melhor.

“Minhas orações foram pedir forças para que Deus nos preparem para as perdas caso a vitória não viesse, também usei a seguinte frase “tudo aceito com amor”. Essa frase é parte de uma oração da oficina e nos ensina a aceitar todas as coisas com amor. Hoje depois de ser eleita a Miss de minha cidade amada, vejo que esse era o propósito de Deus para mim e sou grata por este título”, comemorou a Miss.

A estudante Maria Paula, também muito emocionada agradeceu o apoio dos familiares e de todos os envolvidos. “Agradeço por tudo, todo apoio da minha família e pela oportunidade de participar. Eu vou fazer de tudo para honrar essa faixa”, exaltou a Miss Teen.

Segundo a diretora do departamento de cultura, Mayara Borges, o objetivo do concurso vai muito além de exaltar a beleza. “Nosso objetivo é resgatar a realização de concursos que ressaltem a diversidade de nossas mulheres, num conjunto de simpatia, postura, elegância e inteligência, para representar a sua geração”, esclareceu.

A Miss Ribeirão do Pinhal 1974, Sandra Marins, não pode comparecer ao evento, mas enviou um vídeo para expressar a emoção que foi ser Miss e representar o município no Miss Paraná. “Nunca vou me esquecer dessa emoção e da festa com a qual fui recebida quando voltei de Curitiba de participar do Miss Paraná, com carreata, entrega da chave da cidade e um baile. Muitas saudades”, relembra.

Sandra, que era filha de um dos primeiros comerciantes da cidade, agora é diretora de um colégio em São Paulo e professora universitária.