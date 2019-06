Emerson Loth no pódio do Brasileiro de Enduro de Regularidade

Tricampeão leva Pro Tork ao topo

Emerson “Bombadinho” Loth, somou um resultado importante na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade, realizada durante o 31º Polenta Off Road, neste final de semana, dias 1 e 2 de junho, em Venda Nova do Imigrante (ES). O piloto Pro Tork foi o segundo colocado na categoria principal, a Master.

No sábado de manhã, ele encerrou em segundo, mas a tarde teve problemas no sensor de navegação da moto, concluindo na sexta posição. Já no domingo, ganhou a primeira parte, porém, na seguinte errou a navegação enquanto liderava, perdendo um minuto importante, o suficiente para finalizar sem segundo.

O evento é um dos mais tradicionais da modalidade no país, somando pontos no nacional desde 1999. Desta vez os competidores encararam aproximadamente 320 quilômetros de percurso. No sábado, com predomínio de áreas úmidas pela mata atlântica, enquanto que no domingo prevaleceu o terreno duro, com muitas pedras.

Bomba comemorou o desempenho. “Foi um bom resultado, precisava desses pontos, já que na abertura tive problemas mecânicos e acabei em sexto lugar. Consegui crescer na disputa e vou seguir trabalhando para buscar a vitória na próxima”, afirma o tricampeão.

A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade está programada para acontecer nos dias 13 e 14 de julho, em Viana, também no Espírito Santo. Bomba retoma o treinamento em Curitiba (PR) e, no que depender da Pro Tork, promete ir com tudo para o desafio.

A Pro Tork Racing Team tem apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.