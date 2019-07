Emerson Loth soma mais uma vitória no Paranaense de Enduro

O piloto segue colecionando bons resultados

Emerson Loth segue conquistando bons resultados para a Pro Tork Racing Team. Neste domingo, 30 de junho, o piloto mais conhecido como “Bombadinho” venceu a categoria Master nas sétima e oitava etapas do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, que ocorrem em Imbituva, a 180 quilômetros de Curitiba.

Para o evento foi montado um percurso de aproximadamente 150 quilômetros, com trilhas que ligaram os municípios de Imbituva e Guamiranga. Houveram várias passagens por cachoeiras e outros desafios naturais ao longo do trajeto, incluindo áreas de muitas pedras.

Nada muito complicado para o tricampeão nacional na modalidade. “Estava top, provas com média alta de velocidade, andei o tempo todo acelerando e consegui somar pontos importantes na briga pelo título da temporada”, afirma o líder, que também é heptacampeão estadual.

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade volta a reunir seus competidores no dia 18 de agosto, em Palmeira. Antes disso, no dia 11 do mesmo mês, Bomba encara a penúltima etapa do Brasileiro, em Três Rios (RJ), competição na qual está em terceiro na classificação.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.