Emissão da segunda via rápida do RG cresce 408% no Paraná

Consequência de melhorias implementadas no sistema

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) emitiu 408% mais carteiras de identidade, na modalidade 2ª via rápida, nos primeiros seis meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Enquanto de janeiro a junho do ano passado foram confeccionados 14.665 documentos solicitados pela internet, em 2019 foram emitidos 74.485.

O diretor do Instituto de Identificação da PCPR, Marcus Michelotto, avalia que o aumento no número de expedições da segunda via da identidade solicitada com requerimento online é consequência de melhorias implementadas no sistema.

“No ano passado fechamos parceria da Polícia Civil com o Detran/PR para utilização das fotos e impressões digitais capturadas por eles para a confecção da carteira de habilitação, o que agilizou a impressão das carteiras de identidade no Estado”, explicou o diretor do IIPR.

Além da comodidade para a população, a solicitação online da segunda via permite a otimização dos serviços prestados pela Polícia Civil – agilidade no atendimento e redução da demanda por agendamento. O usuário também pode cadastrar o número do celular e receber uma mensagem confirmando que documento ficou pronto e pode ser retirado em um dos postos escolhidos.

A entrega do documento será realizada mediante autenticação biométrica, do próprio cidadão, no Posto de Identificação, garantindo a segurança do processo.

UTILIZAÇÃO – A emissão de segunda via rápida foi implantada em 2017 com o sistema desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar). A solicitação da segunda via da carteira de identidade online pode ser feita no site do Instituto de Identificação do Paraná. No canto esquerdo da tela existe a indicação do serviço, que custa R$ 30,47. Para saber se é possível requerer a segunda via do RG online, basta o digitar o número do documento na primeira tela.