Empossados novos conselheiros e diretores do Sicoob Ouro Verde

Em ato administrativo para o período de 2020 a 2023

Nesta segunda-feira (25), tomaram posse os novos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Sicoob Ouro Verde para o período de 2020 a 2023. Eles foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril deste ano e aprovados pelo Banco Central do Brasil em 7 de maio.

A posse foi dada em ato administrativo realizado apenas para os conselheiros e diretores, no auditório da sede da cooperativa, em Londrina. Na ocasião, também foi inaugurada uma galeria com fotos dos presidentes de cada gestão, desde a fundação do Sicoob Ouro Verde.

O vice-presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Roberto Cremonez, assumiu o lugar do até então presidente Rafael de Giovani Netto, que agora passa a ser conselheiro. Rafael avalia que a fase de mudanças é necessária para o crescimento.

“Durante minha gestão, colocamos o Sicoob Ouro Verde entre as singulares mais representativas de nosso sistema, fato que devo ao trabalho competente de nossa Diretoria Executiva, do esforço diário de nossos colaboradores e do apoio incondicional dos membros do conselho e dos nossos cooperados. Nossa expectativa é que a diretoria melhore a performance da cooperativa para que ela ganhe e contribua ainda mais com as comunidades onde estamos presentes”, diz Rafael.

O novo presidente, Roberto Cremonez, falou de sua expectativa para o cargo. “Nesse momento, vejo que nossa prioridade é o fortalecimento da relação da cooperativa com o cooperado, atendendo os anseios de todos e entregando um bom serviço, com segurança e qualidade, principalmente neste período de incertezas como o que estamos enfrentando. Com nossa base consolidada, teremos todas as condições para melhor posicionamento no mercado, com o mesmo sucesso no cenário econômico alcançado antes da crise”, afirma.

Conheça a nova formação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Sicoob Ouro Verde:

Conselho de Administração

Roberto Cremonez – Presidente

Marcelo Odetto Esquiante – Vice-presidente

Edson Zanin – Conselheiro de Administração

George Hiraiwa – Conselheiro de Administração

Ladislao Pedroso Monte – Conselheiro de Administração

Marcello Scandelae – Conselheiro de Administração

Marisol de Oliveira Chiesa – Conselheiro de Administração

Oswaldo Pitol – Conselheiro de Administração

Rafael de Giovani Netto – Conselheiro de Administração

Tadeu Batista Martins – Conselheiro de Administração

Wilson Geraldo Cavina – Conselheiro de Administração

Diretoria Executiva

Elisberto José Torrecillas – Diretor-presidente

Ademir Aparecido de Lucca – Diretor Administrativo e Financeiro

Rodnei Carlos Muller Fernandes – Diretor de Negócios.