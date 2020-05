Empresário autuado por desobedecer decreto de isolamento social em Jacarezinho

Realizava festas durante pandemia e postava em Redes Sociais

A Polícia Civil de Jacarezinho autuou na manhã desta quinta-feira (21) um empresário, por desobediência ao Decreto nº 7277/2020, assinado pelo Prefeito Sérgio Emygdio de Faria que suspendeu a realização de festas, recepções e eventos com aglomerações de pessoas, visando o combate à Covid-19 na cidade de Jacarezinho.

O empresário de 38 anos que realizou festas durante o período de Pandemia e postava em suas Redes Sociais as fotos dos eventos, foi conduzido à delegacia da Polícia Civil e autuado em um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP) no artigo 268 do Código Penal Brasileiro por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A Polícia Civil intensificará as fiscalizações e orienta os populares que souberem de possíveis descumprimentos da Lei relacionados ao COVID-19 que denunciem através do Telefone 197 ou Disque 100.