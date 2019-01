Encontrado homem que estava desaparecido

Ele se mostra desorientado

Valdemir de Oliveira Mendes, o homem que estava desaparecido há quatro dias, foi localizado perto de uma fazenda no entorno da ponte do Ubá,em Santo Antônio da Platina.

Foi resgatado pelo corpo de bombeiros.

Com ferimentos pelo corpo, usando somente uma cueca, faminto e fragilizado, está internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde,de acordo com Rafael Cristino, vizinho e amigo da mãe do homem, Aparecida, que reside na Vila Sete.

Mendes teria problemas com álcool e mostra desorientação.

