Escola promove Exposição Agrícola em Santana do Itararé

Evento enfatiza a importância da agricultura

Foi realizada no final de semana, a 1ª Exposição Agrícola da Escola Municipal do Campo Euclides Barbosa de Oliveira, de Santana do Itararé. O evento aconteceu em frente ao estabelecimento de ensino, onde alunos, professores e toda a equipe puderam mostrar um pouco da importância da agricultura e dos produtores, através da exposição de trabalhos e maquetes que retratavam o dia a dia do meio rural em que vivem.

Foi conduzida pela diretora Priscila, e a Coordenadora Pedagógica Maria Lobo, sendo os equipamentos cedidos por Marco Bíscaro. O Prefeito Joás Michetti mostrou-se bastante satisfeito com a iniciativa e parabenizou a todos pela organização.