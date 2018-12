Espetáculo de Ballet em Joaquim Távora

O evento emocionou

O último espetáculo de encerramento anual de Ballet aconteceu, recentemente, no Salão Social da Terceira Idade em Joaquim Távora, quando foram apresentadas as escolas de Ballet de Joaquim Távora e Quatiguá.

O contava a historia de Alice e seus sentimentos, foi uma viagem aos sentimentos e emoções das crianças, com muita dança alegria e magia.(fotos).

A professora Luciana Vilas Bôas Amorim de Oliveira, casada, estudante de educação física, professora de Ballet há dois anos com os cursos de Ballet da Baby Class e Pre Primary e Primary, credenciados a escola de Ballet bailado em bandeirantes da Fernanda Sandoval, mas recentemente fiz um curso na cidade do Rio de Janeiro pela empresa Sapatilha Dourada, da Bailarina Simone Duarte, no qual esse método será trabalhado nas três escolas em que ela atua.

Esse evento ocorrera anualmente nas três escolas onde Luciana atua, com mais de 80 alunas, nas cidades de Joaquim Távora, Quatiguá e Carlópolis.