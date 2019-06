Esquadrão Pro Tork pronto para etapa Paranaense de Motocross

Competição será sediada em Cianorte

Mais um final de semana chegando e, com ele, novos desafios e emoções para a Pro Tork Racing Team. Pilotos representam a marca na terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross, que acontece neste final de semana, dias 29 e 30 de junho, em Cianorte, na região Oeste.

Rafael Faria, invicto na categoria MX2, é um dos confirmados. “Na última prova corri com uma lesão na mão e mesmo assim obtive bons resultados. Agora, recuperado, quero conquistar mais vitórias e ampliar a vantagem na liderança”, destaca o tricampeão da classe. Ele também compete na MX1, onde mantém a segunda posição.

A equipe ainda estará no gate com Willian Guimarães, líder nas MX3, MX4 e MX45, Otávio Pedro primeiro colocado na MX Júnior, na 150cc (85cc) e quinto pela MX2 e Matheus Zerbatto, terceiro na MX2 e segundo na Intermediária Especial. Já Carlos Eduardo fará sua estreia na temporada pelo estadual, nas MX1 e MX2.

O Parque de Exposições Acrenorte será o palco das disputas. O espaço já sediou o Campeonato Brasileiro da modalidade e possui ampla infraestrutura para receber o público e participantes. A pista de 1.420 metros de extensão foi desenvolvida pelo construtor Paulo Carames, é técnica, com saltos, mesa, costelas e king.

Quem quiser acompanhar tudo com visão privilegiada pode adquirir ingressos para o camarote ao custo de R$ 75, na própria entrada do evento. Já para acessar as arquibancadas basta levar 1kg de alimento não perecível.

No sábado a programação inicia às 9h com treinos livres e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. Ela está sujeita a alterações. A prova terá transmissão ao vivo pela TV Live Interativa, através do link facebook.com/tvliveinterativa.

A inscrição subsidiada oferecida pela Pro Tork segue pelo sexto ano consecutivo. A marca, considerada a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é parceira da Federação Paranaense de Motociclismo há 20 anos, realizando diversas ações em prol da modalidade no estado. Quem utilizar determinados equipamentos não paga para participar das corridas ao longo da temporada.

Veja todos os detalhes em: encurtador.com.br/gGIKN.

Confira a classificação

MX2

1) Rafael Faria – 52 pontos (Pro Tork)

2) Ismael Rojas – 44 pontos

3) Matheus Zerbatto – 35 pontos (Pro Tork)

4) Luiz Imbergue – 34 pontos

5) Otávio Pedro – 31 pontos (Pro Tork)

MX1

1) Pepe Bueno – 52 pontos

2) Rafael Faria – 44 pontos (Pro Tork)

3) Ismael Rojas – 40 pontos

4) Luiz Orlando – 32 pontos

5) Vagner Lachi – 30 pontos

MX3

1) Willian Guimarães – 52 pontos (Pro Tork)

2) Vagner Lachi – 40 pontos

3) Luiz Orlando – 36 pontos

4) Leonardo Cassarotti – 33 pontos

5) Leandro Serrano – 32 pontos

MX4

1) Willian Guimarães – 52 pontos (Pro Tork)

2) Luiz Orlando – 44 pontos

3) Thell Adur – 36 pontos

4) Wilson Junior – 35 pontos

5) Vagner Lachi – 34 pontos

MX45

1) Willian Guimarães – 52 pontos (Pro Tork)

2) Wilson Junior – 42 pontos

3) Alencar Krefta – 36 pontos

4) Juarez Melo – 36 pontos

5) Valdecir Oliveira – 32 pontos

MXJr

1) Otávio Pedro – 47 pontos (Pro Tork)

2) João Pavan – 42 pontos

3) João Vargas – 41 pontos

4) Lucas Santos – 33 pontos

5) Yago Silva – 32 pontos

150cc (85cc)

1) Otávio Pedro – 52 pontos (Pro Tork)

2) Alvaro Neto – 40 pontos

3) Kaua Lima – 40 pontos

4) Gabriel Louzano – 38 pontos

5) Bruno Bueno – 18 pontos

Intermediária Especial

1) Matheus Zolet – 46 pontos

2) Matheus Zerbatto – 45 pontos (Pro Tork)

3) Luiz Imbergue – 45 pontos

4) Helton Batista – 33 pontos

5) Matheus da Silva – 32 pontos

O Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross 2019 tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, além do apoio da Pirelli Pneus, Mobil, Acipar, Winn’s, Mundifer e 5inco Gráficos.