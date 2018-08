Estudantes aprendem e se divertem com cães em batalhão

Na sede da unidade em Jacarezinho

Alunos do terceiro e quarto anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ruth Pimentel, de Jacarezinho, visitaram a sede do 2º BPM e assistiram a uma apresentação especial.

Os Soldados Graciano e Duarte, do Canil do batalhão, fizeram exibições com os cães Zeus, Lock e Banzé, demonstrando suas funções em ações como ataque e busca de drogas, armas e pessoas.

Além de demonstrações de obediência e de como o cachorro policial realiza o seu “trabalho”, os estudantes tiveram a oportunidade de acariciar os cachorros e de conhecer alguns equipamentos de uso policial, numa atividade pedagógica e divertida.