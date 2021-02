“Nossas ações e pensamentos jamais terão radicalismo e imposições”

O ex-deputado federal Alex Canziani, atual secretário de Governo de Londrina, anunciou nesta sexta-feira, 19, a saída da presidência do PTB do Paraná. O destino deve se definir nos próximos dias, mas já recebeu convites de quatro partidos.

Sua filha, deputada federal Luísa Canziani e o deputado estadual Tião Medeiros vão acompanhá-lo, mas devem anunciar a saída na troca da janela partidária; O vereador Pier Petruzziello, líder do prefeito Rafael Greca (DEM) no legislativo de Curitiba, já buscou a Justiça para trocar de partido.

Canziani disse que estava há quase 30 anos no PTB e que está deixando o partido devido ao radicalismo e imposições da direção nacional. “Nossas ações e pensamentos sempre foram pautados pelo diálogo e construção de ideias, abrindo espaço para argumentos e respeitando o contraditório, jamais por radicalismo e imposições. Infelizmente não reconhecemos hoje, na direção nacional, este mesmo sentimento que sempre norteou os petebistas”.

“Após conversarmos com muitos companheiros de todo o Paraná e do país, chegamos à conclusão que não é mais possível continuar. Ao mesmo tempo, temos sido sondando por vários partidos convidando à filiação. Nossa história, entretanto, não acaba aqui. Vamos continuar com a mesma disposição e garra em novos desafios”, completou.