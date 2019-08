Ex-prefeito de Ibaiti visita Cobra Repórter

Nesta segunda-feira

O ex-prefeito de Ibaiti, Roberto Regazzo, o Betão, esteve nesta segunda, dia cinco, com o deputado estadual Cobra Repórter em seu gabinete na Assembleia Legislativa, em Curitiba, para discutir as eleições municipais de 2020.

“Há pouco mais de um ano das eleições temos notado a preocupação com o futuro das cidades. Muitas lideranças estão no procurando. Recebi o ex-prefeito de Ibaiti e tivemos uma longa conversa sobre a cidade e as suas demandas e expectativas de desenvolvimento sócio-econômico e social”, afirmou o parlamentar.