EXPOPET contará com feira de adoção de animais

Evento promove a diminuição do abandono

O maior evento Pet do Paraná, a EXPOPET CURITIBA 2019, terá um espaço para adoção de animais abandonados.

A feira que apresenta as novidades do segmento Pet/veterinário, será realizada em julho no Parque Barigui, e a iniciativa dos organizadores tem o intuito de ajudar a diminuir o número de animais abandonados em Curitiba. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 44% das casas dos brasileiros vive pelo menos um cachorro. Estes números revelam, portanto, que a população de cães domésticos no Brasil chega a 52,2 milhões. Parece uma boa notícia, mas ainda existem inúmeros animais na rua, passando frio e fome.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20 milhões estão abandonados. Estima-se que de 70% dos cachorros vivem em abrigos e 90% deles nunca terão um lar. Sendo assim, usar um evento desse porte, que busca atrair pessoas que amam animais, aumentam as chances de diminuir esses índices negativos.

Em Curitiba, esse número também é assustador, segundo último levantamento da Prefeitura, feito há quase três anos, mostrou que cerca de 50 mil cães vivem nas ruas, esse fato é preocupante principalmente com o inverno se aproximando. Além dos animais que estão abandonados, existem muitos que vivem em abrigos de voluntários e ONGs. Existe cerca de 350 cães somente na Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, além de vários gatos. Mas esses protetores voluntários nem sempre conseguem adotantes para esses animais, o que além do alto custo para mantê-los, dificulta que outros animais sejam acolhidos.

De acordo com a chefe Rede Proteção Animal de Curitiba, Vivien Midori Mowikawa, não se sabe o número exato de animais abandonados em Curitiba. “Não temos essa estimativa, nunca foi feito um estudo, mas utiliza-se dados baseados em publicações internacionais no qual existe a proporção de 1 animal pra cada 4 pessoas. Então, a população de cães de Curitiba seria em torno de 450.000 e destes 3% estão em situação de abandono”.

Atualmente, as feiras pets estão sendo grandes estimuladoras para adoção. Geralmente trazem muitas novidades do segmento onde atraem milhares de pessoas que amam os pets e a possibilidade de uma pessoa adotar um animalzinho de estimação pode ser grande. “Eventos de adoção são muito importantes, pois fazem com que esses bichinhos encontrem uma família. Ainda, promove a adoção ao invés da compra de animais. Não somos contra quem compra, porém destacamos as vantagens de se adotar”, enfatiza Vivien.

Na tentativa de minimizar essa situação, a EXPOPET Curitiba, abre espaço para que a Rede de Proteção Animal participe da feira com um espaço de adoção de animais, assim, quem estiver presente poderá adotar um novo amigo. Vivien destaca ainda a importância dessa iniciativa. “Esses eventos apoiam ONGs e protetoras independentes, abrindo o espaço pra que elas levem os animais e divulguem. As ONGs e protetores estão lotados, não tem mais espaço disponível pra recolher, sendo assim, a adoção é imprescindível, pois abre novos espaços”.

Mas é importante que as pessoas entendam que adotar deve ser um ato responsável e consciente, afinal, um animal de estimação precisa de cuidados, que custam tempo e dinheiro, além, é claro, de amor e atenção.

O que é preciso para adotar um pet

Ter mais de 18 anos

Apresentar documento de identificação

Apresentar comprovante de residência

Assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a cuidar do animal.

Sobre a EXPOPET

Nos dias 26, 27 e 28 de julho, a EXPOPET promoverá mais uma série de atividades direcionada para o segmento PET, a feira chega a sua 4ª edição, sendo reconhecida como a maior feira pet friendly do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil.

O evento é destinado a quem trabalha na área ou tem animais de estimação, e reúne as principais tendências e novidades do mercado, favorecendo espaço para interação e geração de negócios. Esse é um espaço para que expositores se aproximem do público alvo e dos lojistas da área pet e apresentem seu produto/empresa.

Os empresários do setor que quiserem participar podem solicitar informações pelos contatos abaixo:

Contato E-mail: [email protected]

Fone: 41 99801-7129 (.whatsapp) Site: http://www.expopetcuritiba.com.br/

Serviço:

4ª edição da ExpoPet Curitiba

Data: 26 a 28 de julho de 2019

Local: Parque Barigui

Horários:

26/07 – Sexta – das 15h às 21h

27/07 – Sábado – das 10h às 21h

28/07– Domingo – das 10h às 20h

Valores de Ingressos: R$ 10,00.

*IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS PAGAM MEIA

*CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS NÃO PAGAM.