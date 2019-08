Fabinho Brito se destaca no Campeonato Leste de Velocross

Piloto faturou 9 troféus

No final de semana, aconteceu a Quinta Etapa do Campeonato Leste de Velocross, em Santana do Itararé, onde o Platinense Fabinho Brito (foto), esteve representando sua cidade natal, obtendo bons resultados.

O piloto levou para casa nove troféus, sendo mais uma vez destaque de Santo Antônio da Platina e região.

Fabinho foi o piloto que subiu mais vezes no pódio durante o dia.

O patrocínio dele é feito pelo npdiario, Pro Tork, Schmidt Motos e Uma Roda Moto Peças.