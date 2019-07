Fabinho vence na Copa Paraná de Motocross em Jacarezinho

Mais de 5 mil compareceram

Nesse final de semana aconteceu a Quinta Etapa da Copa Paraná de Motocross, na cidade de Jacarezinho. O evento durou mais de 120 minutos e contou com um público estimado de mais de 5.000 pessoas. O piloto platinense Fabinho Brito esteve presente na competição, representado sua cidade natal Santo Antônio da Platina, e obteve o primeiro lugar na categoria MX3 nacional, se tornando líder da Copa Paraná nessa categoria.

O campeão fez seus agradecimentos os seus patrocinadores Pro Tork, npdiario, Schmidt Motos, e Uma Roda Moto Peças.

Os pilotos da Pro Tork Racing Team mandaram ver na disputa da quinta etapa da Copa Paraná de Motocross, realizada em Jacarezinho.

Willian Guimarães foi o destaque ao vencer de ponta a ponta as categorias MX3, MX4, MX45, MX1 e MX Pró. “Não tinha como ser melhor, estou muito feliz com o meu desempenho, por somar pontos importantes na busca pelos títulos para a equipe”, disse ao fim do evento.

A Pro Tork contou ainda com Fábio Brito – primeiro colocado na MX3 Nacional e segundo na Nacional até 250cc, Tiago Garcia – segundo na MX3 e quinto na MX1 e MX Pró, Alencar Krefta – quinto na MX45, Isabela Garcia – quarta na Minimotos, e Kaian Brito – terceiro na Minimotos.

O objetivo agora é retomar os treinos físicos e com motocicleta, pensando na próxima prova. A Copa Paraná de Motocross volta a reunir os competidores nos dias 28 e 29 de setembro, no município de Novo Itacolomi. A expectativa é de belos pegas na reta final da temporada 2019.

A Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina, patrocina a competição e seus pilotos tem ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

Fotos: Felipe Tangleica

Fotos especiais: Felipe Tangleica – Fotografia