Não houve assalto na Caixa (vídeo)

Movimentação na frente da agência atraiu atenção

O vigilante avisou o gerente da Caixa Econômica Federal de Jacarezinho, na rua Paraná, que comunicou – na manhã desta segunda-feira, dia 23 – ruídos estranhos no forro da unidade.

Chamou a Polícia Militar, que, por sua vez, isolou o entorno da agência já que havia “notícias” de que reféns estariam sendo vítimas no suposto crime.

O Fake Theft , ou Falso Roubo, atraiu a atenção da Imprensa local e de centenas de curiosos que passaram pelo local, especulando sobre a situação.

Mais tarde, de acordo com a PM, numa saleta teria sido encontrada uma blusa de frio com capuz e o local também havia indício de violação, porém há uma grade que impede a passagem do interior da agência para o forro e vice versa, o que não ocorre na sala dos fundos onde o segurança havia percebido a pretensa violação assim que chegou.

Ao final, foi apenas um susto e nada de grave aconteceu, sendo tudo acalmado.