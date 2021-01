Hospedagens durante a semana ganham uma diária extra

Para quem desejou começar o ano de 2021 com aquelas férias de verão dos sonhos com muito sol, sombra e água fresca, elas estão mais perto e acessíveis do que imagina.

Em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro e divisa com o estado de São Paulo, entre as montanhas e a represa de Chavantes, está o DAJ Resort & Marina.

Com uma excelente estrutura de piscinas e área de lazer, alta gastronomia e suítes a partir de 90 metros quadrados que hospeda uma família de até quatro pessoas, o Daj se destaca pelo conforto, requinte e segurança dos seus hóspedes.

As suítes possuem TVs de 55 polegadas, dois chuveiros, ar-condicionado, cofre, roupas de cama e banho Trussardi (100% algodão egípcio).

E para quem tem criança pequena, há serviço de copa do bebê. Internet com cabo de fibra ótica e salas de reunião estão disponíveis caso o hóspede necessite trabalhar ou participar de alguma reunião on-line. Mesmo quando atinge a capacidade máxima a área ampla e aconchegante permite aproveitar o resort com bastante privacidade e sem aglomeração. São 32 suítes para uma área de 500 mil metros quadrados em todo o complexo.

Nos meses de janeiro e fevereiro, o resort está com uma promoção muito convidativa. Os hóspedes podem ficar cinco diárias (entre domingo e sexta-feira) e pagam apenas quatro diárias. E vale destacar que a pensão é completa. A exceção é no Carnaval e feriados. A bela paisagem no entorno do resort torna o pôr-do-sol um dos mais bonitos da região.

O sol se põe atrás das montanhas de onde é possível acompanhar das piscinas externas saboreando um delicioso drink no bar molhado.

Numa parceria com a L´Occitane, o resort disponibiliza diversos tipos de massagens terapêuticas no Jaune Spa L`Occitane.

É o convite ao relaxamento se estende a piscina coberta com cromoterapia e hidromassagem, ideal para um banho no fim de tarde ou à noite. As opções de recreação são muitas e a estrutura pode ser aproveitada com ou sem o auxílio dos recreadores. Campo de futebol, quadra de tênis, pista de corrida e caminhada, passeios de bike etc.

Na zona urbana de Ribeirão Claro há ainda uma vasta opção de passeios e atividades como tirolesa, rapel, voo livre, entre outras.

Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, o Daj é o melhor destino para quem quer chegar de carro, sem o custo de passagens aéreas, de diversas cidades dos estados de São Paulo e Paraná.

Está localizado a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana ; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro Informações e Reservas (43) 3371-3901 ou (43) 9 9149-9370.