Festival de Parapente hoje e amanhã em Ribeirão Claro (vídeo)

Lazer para família

Está sendo promovido neste final de semana (sete e oito de setembro) o 3º Festival de Parapente, Paramotor e Paratrike, na Pedra do Índio, destino turístico de grande beleza em Ribeirão Claro.

O Festival New Adventure é um evento para toda família, em um dos lugares mais belos do Paraná com estrutura como área de camping, praça de alimentação e apresentação artística.

Mais informações no : (43) 98401-4976 e 99973-9532.