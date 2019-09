Ficafé 2019 retrata potencial do café especial do Norte Pioneiro

De 2 a 4 de outubro acontecerá a 12ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro (Ficafé). A expectativa é que cidade de Jacarezinho receba mais de 3 mil visitantes que terão acesso a experiências, informações e tendências sobre a cafeicultura. A participação é gratuita. A programação e as atividades podem ser conferidas pelo site www.ficafe.com.br.

O Norte Pioneiro, com os cafés especiais, foi a primeira Indicação Geográfica obtida no Paraná, em 2012.

A iniciativa, que faz parte do calendário de produtores e compradores, é considerada a maior do gênero na região Sul. A edição deste ano terá o tradicional Leilão de Cafés Especiais, palestras, workshops, laboratórios de experimentação e degustação.

Odemir Capello, consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, diz que a Ficafé costuma atrair produtores de todo o estado, especialmente os do norte pioneiro do Paraná que buscam absorver conhecimentos e informações, divulgar suas produções e ampliar suas redes de relacionamento.

“O Paraná produz 1 milhão de sacas beneficiadas por ano, sendo o quinto maior produtor do Brasil. A região do Norte Pioneiro é responsável por 70% do café paranaense, o que reforça a representatividade da Ficafé”, frisa Capello.

O consultor também destaca a Indicação Geográfica do café especial produzido no Norte Pioneiro, a primeira concedida no Paraná. “A Ficafé funciona como uma grande vitrine para o café produzido na região. Não se trata de commodities e sim da promoção de cafés especiais, feitos com café cereja descascado, para uma bebida mais delicada e doce.”

A programação de atividades inclui painéis que debatem a qualidade do café, espaço barista, curso de torra, palestras sobre diversos temas, como o empreendedorismo rural no universo feminino.

Luiz Fernando de Andrade Leite, presidente da Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), as atividades foram programadas para estimular a mudança de comportamento do produtor e da cadeia produtiva a fim de que o setor busque novas opções de crescimento e desenvolvimento.

“Temos vivido um momento que requer atenção e planejamento por parte dos produtores: enquanto o interesse e o consumo de cafés especiais têm aumentado 20% ao ano, o segmento tem sofrido especulações geradas nas bolsas de Nova Iorque que influenciam o preço do café comercializado no mundo”, afirma o presidente da Acenpp.

Um dos momentos que marcam o estímulo da Ficafé ao desenvolvimento estratégico do setor será o lançamento de uma plataforma digital, voltada para compradores e consumidores, que irá detalhar a rastreabilidade dos cafés produzidos na região. “Os usuários poderão escanear o QR Code que está fixados nas sacarias para identificar o produtor, o processo utilizado durante a produção, enfim a história daqueles grãos. A plataforma servirá para melhorar a comunicação com o mercado internacional”, detalha Luiz Fernando.

Ficafé 2019 – A Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) foi criada com o objetivo de ser a vitrine dos cafés especiais produzidos na região. O evento é realizado anualmente em Jacarezinho, no Centro de Eventos de Jacarezinho. Durante este período, produtores e compradores participarão da programação que inclui degustação de cafés especiais, workshops, palestras e ações que visam estreitar relacionamentos com os membros dessa importante cadeia produtiva. A visitação é gratuita.

