Ficafé tem novas tecnologias para aumentar produtividade

Feira Internacional de Cafés Especiais será realizada em outubro em Jacarezinho

A programação da 11ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), que será realizada de 3 a 5 de outubro, no Centro de Eventos de Jacarezinho, terá como foco a tecnologia e qualidade da produção do café cereja descascado, mas também trará aos visitantes informações sobre avicultura e fruticultura. A intenção é incentivar os produtores da região para a diversificação de culturas como estratégia para ampliação de negócios e renda.

A abertura será no dia 3 de outubro, quarta-feira, às 10 horas. No primeiro dia da Ficafé, os visitantes poderão conferir um painel sobre “O universo feminino dos cafés especiais”, além de uma palestra sobre “Nutrição para produção de cafés especiais”, ministrada pelo engenheiro agrônomo João Miguel F. Ruas. Também será realizado o Seminário Regional de Fruticultura, com informações sobre comercialização, mercado e qualidade, além de painel sobre “Agroindústria da fruticultura”, e palestras sobre a sanidade dos matrizeiros e licenciamento ambiental.

Na quinta-feira (4), haverá conteúdo sobre manejo de nematoides no café, sucessão familiar, comunicação digital no sistema agroindustrial de cafés especiais e qualidade como diferencial na produção de cafés especiais. Também ocorre no segundo dia uma oficina de fruticultura que vai falar sobre o cultivo do abacaxi. Para o auditório da Avicultura estão previstas palestras sobre ambiência e manejo de verão, licenciamento ambiental e mercado e expectativas de ampliação.

No terceiro e último dia da Ficafé o destaque será a premiação dos ganhadores da 6ª edição do Concurso Sabores do Norte Pioneiro. Nos três dias de feira, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (Senar-PR) vai oferecer o curso de torra de cafés especiais, ministrado pelo especialista Marcos Antonio dos Reis Teixeira, e oficina de manutenção de derriçadeiras – equipamento usado na colheita de café -, com Emerson Massoqueto Batista. A expectativa é que a Ficafé 2018 receba 3,5 mil visitantes.

O consultor e gestor do projeto Cafés Especiais do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que a tecnologia, produtividade e qualidade na produção do café cereja descascado será o foco da feira. Porém, ele adianta que os produtores também poderão obter informações sobre outras atividades, como a avicultura e fruticultura. “A tendência é que a Ficafé passe a trazer as novidades das culturas mais produzidas na região”, afirma.

O presidente da Cooperativa de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), Ricardo Batista dos Santos, destaca como novidade neste ano o curso de manutenção de derriçadeira. “É importante ter esse conhecimento para facilitar o dia a dia do produtor”, recomenda. A palestra sobre nutrição, que vai falar de um adubo diferenciado, também promete ser muito interessante, na avaliação de Santos. Segundo ele, os produtores precisam usar a tecnologia para aumentar a produtividade e reduzir custos.

Segundo o presidente da Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Paulo Frasquetti, a programação do evento deste ano está muito diversificada. Além das tendências do mercado de cafés especiais, os produtores terão acesso a novos conhecimentos sobre meio ambiente e como diversificar as culturas para agregar mais renda às propriedades. “O concurso deve trazer lotes de café tão bons ou melhores que os do ano passado. Com certeza, vamos nos surpreender com a qualidade”, afirma.

Com o objetivo de ser a vitrine dos cafés especiais produzidos na região, foi criada a FICAFÉ – Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, realizada anualmente em Jacarezinho, onde produtores e compradores de café são reunidos em rodadas de negócios, tendo ainda como atrativos a exposição de máquinas e equipamentos para a cafeicultura, degustação de cafés especiais, workshops, palestras e relacionamentos dos membros dessa importante cadeia produtiva.

NÚMEROS DO EVENTO

4.000 visitantes, na maior parte produtores de café, de 3 países nos 3 dias de evento;

60 marcas expositoras, gerando cerca de 5 milhões em negócios*;

06 estados brasileiros representados por seus produtores, empresários e/ou governo;

15 patrocinadores nacionais;

+ de 30 compradores internacionais na feira;

120 horas de conteúdo e debates para mais de 2.000 pessoas;

30 workshops, palestras, laboratórios de experimentação;

+ de 10.000 cafés servidos das regiões do Norte Pioneiro do PR;

27 municípios do Norte Pioneiro produtores de café, representando milhares de produtores;

30 sessões de cupping, mais de 500 xícaras provadas;

Cerca de 50 artigos e matérias publicadas nacionalmente;

+ de 40.000 visitantes no site da Feira, com mais de + de 104.000 páginas visualizadas;

A Ficafé 2018 é uma realização do Sebrae/PR, Acenpp, Cocenpp, Indicação de Procedência do Norte Pioneiro do Paraná, com apoio da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Governo do Paraná, Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (Seab), Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Jacarezinho, Sistema Faep (Senar, Faep e Sindicato Rural), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Norte Pioneiro (AEANP), Probat, Vonder, Syngenta, Emater, Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), Cocamar, Fecomércio PR, Sesc, Senac, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná (CREA-PR), BUNN, Associação dos Municípios Norte Pioneiro (Amunorpi), nucoffee, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Yara, Astoria, KO, California, Capricórnio, Condesa Co-Lab.

Para conferir a programação completa, acesse www.ficafe.com.br