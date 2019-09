Filho diz que mãe morta não faz milagres em Quatiguá

Desmentidas versões fantasiosas

Eduardo Kaíque Pitarelo (foto), de 21 anos, é Missionário no Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, onde reside. Ele é filho de Vera Lúcia Barbarini, morta e enterrada em Quatiguá e que tem sido pivô de comentários e inverdades variadas. Houve quem afirmasse que Vera Lúcia teria realizado milagres e que o processo de beatificação teria sido iniciado, entre outros.

A mãe integrava a Renovação Carismática Católica e perdeu a vida em acidente automobilístico em janeiro de 2018.

O jovem, de tradicional família católica, esclareceu serem improcedentes as versões que circulam em redes sociais e aplicativos de relacionamentos, sendo tudo infundado. O npdiario também apurou o caso na semana passada e recebeu contatos de profissionais de outros veículos de comunicação, como Samara Rosenberger, produtora da Rede Massa/TV Cidade(SBT), de Londrina, inquirindo a respeito.

O npdiario, também na semana passada, procurou a jornalista Simone Chiuoli. Ela e o marido, Walter, mantém um blog de notícias respeitado em Quatiguá. A moça confirmou que os rumores realmente existem, mas que não havia nada de verdade. A não ser que há água no local do túmulo, o que não significa nenhum motivo de alarde.

Abaixo, o esclarecimento que Eduardo fez nesta segunda-feira, dia nove:

Sobre os boatos que estão sendo espalhados de minha mãe Vera Lúcia Barbarini, nas vias WhatsApp pelo Brasil, eu venho pronunciar a vocês o que realmente está acontecendo.

Não é verdade que o corpo dela foi levado à Itália, ele ainda se encontra enterrado em Quatiguá, não está tendo processo de Beatificação, não houve confusão com Polícia, Bispos e Padres, sobre a questão do corpo, não temos nenhuma posição quanto a isso, então tudo o que ouvirem sobre corpo incorrupto não é verdade.

O que realmente está acontecendo é um fenômeno com água, que brota do túmulo dela, mas não afirmamos nada, está em estudo, nem nós família, nem a igreja. Peço que vocês compartilhem este pronunciamento, printem e o encaminhem aos grupos, para que a verdade do que está acontecendo seja revelada.