Fisioterapeuta é condenado por tentativa de homicídio

Oito anos de prisão em regime semiaberto

O fisioterapeuta Wagmar de Freitas (fotos) já cumpriu dois anos e sete meses da pena a que foi sentenciado no final da tarde desta quarta-feira, dia 19, pelo Tribunal do Júri de Santo Antônio da Platina. É que ele foi preso logo depois de cometer o crime pelo qual ficará encarcerado ainda mais seis anos e cinco meses. A decisão foi de prisão em regime semiaberto por homicídio duplamente qualificado tentado.

A Justiça também impôs medida protetiva proibindo a aproximação do rapaz com sua ex-mulher, vítima, e até de parentes dela(depois de ganhar a liberdade total).

Wagmar tentou assassinar a ex-esposa com golpes de faca em fevereiro de 2016.

