Fórum de Controle Social em Jacarezinho no dia 13

Inscrições estão abertas

A 13ª edição do Fórum de Controle Social do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, agendada para o dia 13 de setembro, em Jacarezinho, já está com inscrições abertas. O evento será realizado pela Escola de Gestão Pública do TCE-PR, no auditório do Sesc/Senac de Jacarezinho, e tem o apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro do Paraná (Amunorpi). Como em todos os cursos, presenciais e online, realizados pelo Tribunal, a participação é gratuita.

O Fórum de Controle Social é dirigido a pessoas envolvidas em atividades de fiscalização da administração pública, como membros de observatórios sociais, conselheiros municipais, estudantes universitários, integrantes de entidades de classe e outros cidadãos interessados no tema.

Entre os temas abordados no fórum estão a organização de comunidades virtuais e a montagem de um plano ágil para o exercício do controle social; a utilização da Ouvidoria do TCE-PR como aliado nessas ações; as auditorias realizadas pelo Tribunal nos municípios paranaenses; e a fiscalização de terceirização de serviços no setor público.

Neste ano, os Fóruns de Controle Social do TCE-PR já foram realizados em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Campo Mourão. Em 2017, o Tribunal promoveu cinco edições do evento. O projeto integra o Programa de Controle Social (Pro-Social), por meio do qual o TCE-PR desenvolve uma série de ações voltadas à formação da cidadania e da cultura de fiscalização dos gastos públicos.