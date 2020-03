FrutFest: Marília volta ao palco após licença maternidade

Rainha da sofrência se exibirá dia 3 de setembro em Carlópolis

Marília marcou sua volta aos palcos na madrugada deste sábado,dia sete, no Espaço das Américas. Por volta de 00h, a eterna rainha da sofrência se despediu da licença maternidade e continuou com a turnê “Todos os Cantos”, em São Paulo, agitando os fãs com seus novos sucessos e clássicos como “Infiel” e “Todo Mundo Vai Sofrer”.

Marília se apresentará em Carlópolis no dia 03 de setembro, na abertura da XI FrutFest, em um show gratuito e que já vem agitando a cidade e toda a região.

Exibindo seu novo cabelo longo e loiro em São Paulo, a cantora apostou em um macacão de um ombro só na cor vermelho e manga bufante (fotos), moda tendência entre fashionistas. Durante conversa com fãs, a artista se emocionou e agradeceu o carinho.

Momentos antes de começar o show, a estrela se reuniu com a Imprensa para falar sobre o retorno depois do nascimento do primeiro filho, Léo, fruto do relacionamento com o compositor Murilo Huff. A cantora confessou que a volta da rotina “está sendo louca” e que dispensou babá para os cuidados com o menino, contando com a ajuda da mãe. “A gente sente muita culpa, medo de não dar conta, de deixar o filho (…) Estou feliz. Sei que sempre vou conseguir amar ele e fazer isso é uma demonstração porque mostra que vou valorizar tudo, tenho uma vidinha para cuidar”, comentou.

De acordo com um levantamento feito pela Deezer, plataforma de streaming de música, o brasileiro gosta mesmo é de sofrer. Isso porque Marília Mendonça foi a cantora mais ouvida pelos usuários em 2019. As informações são do Jornal Meia Hora.

Segundo a pesquisa, a rainha da sofrência teve o álbum Top 1 na plataforma e três músicas entre as 10 faixas mais tocadas este ano no país. Além disso, Marília Mendonça, também foi coroada na lista dos álbuns mais tocados: “Todos os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) ” foi o campeão de plays do ano. Como se não bastasse, a cantora também foi a única a emplacar mais de uma música entre as 10 mais ouvidas no Brasil. E foram logo três: ‘Ciumeira’ (3ª posição), ‘Bem pior que eu” (7ª) e ‘Todo mundo vai sofrer’ (10ª).

Isso se olharmos só para o levantamento feito com os fãs de música brasileiros. Globalmente, Marília também está em destaque: foi a terceira artista mais ouvida no mundo, atrás de J. Balvin e do francês Ninho; e o seu álbum ficou na 6º colocação do ranking mundial este ano.

O evento vai até o dia 06 e traz ao palco principal grandes nomes da música brasileira como Felipe Araújo (dia 04), Zé Felipe e Kevinho (dia 05) e encerra com Thaeme e Thiago e também Henrique e Diego (dia 06).

Ainda restam poucas unidades de camarotes, que podem ser adquiridos através do fone/whats (43) 99825-0570, com Nilton Teles.

Texto: Cézar Silva