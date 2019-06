Ibaiti vive horas de medo com fuga de presos (vídeos)

Tensão na cidade de novo

No início da madrugada deste domingo, dia 23, os amotinados da carceragem de Ibaiti entregaram as armas aos policiais, uma metralhadora nove milímetros e outras quatro longas. Estavam no cofre da cadeia que os marginais abriram.

Havia 83 presos, mas a unidade poderia abrigar apenas 30.Ele tomaram como refém um agente carcerário em torno das 17 horas e fizeram arruaças e gritarias.

Cerca de 11 presos conseguiram fugir, entre eles duas moças.

Profissionais da Seção de Operações Especiais do Departamento de Execução Penal chegaram à noite.

Há pedidos de desativação e interdição no local.

Não há notícias de feridos.

O prefeito Antonely Cássio Alves de Carvalho, em contato com o npdiario , lembrou de recente audiência pública sobre o assunto na câmara de vereadores. Ele também participou. Na ocasião, foi sugerido como solução paliativa a instalação de um Centro de Detenção Provisória na cidade em parceria com o governo estadual.

Só que alguns comerciantes se posicionaram contra, ” a gente entende que o CDP que não é o ideal, mas pelo menos solucionaria o caso de forma emergencial. Teremos outra audiência nos próximos dias e vamos tentar resolver de vez esse grave problema de segurança com essa ou outra alternativa”, afirmou.

Mais detalhes a qualquer momento.

