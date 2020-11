Fúlvio Boberg será o chefe de gabinete de Marcelo Palhares

Presidente da câmara e advogado aceitou assumir a responsabilidade

O atual presidente da câmara e cumprindo o segundo mandato, Fúlvio Boberg (fotos), 35 anos, será o futuro Chefe de Gabinete da prefeitura a partir do dia primeiro de janeiro de 2021.

Ele é advogado e empresário e terá mais um desafio na sua vida, “estou muito feliz com o convite e espero desenvolver um trabalho produtivo na gestão do Marcelo e da Patrícia (Martoni, vice-prefeita) junto com toda a equipe”, afirmou ao npdiario neste sábado, dia 28.