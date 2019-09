Futsal masculino de Siqueira Campos é bicampeão paranaense

Vitória histórica

Com uma campanha brilhante, Siqueira Campos conquistou o título de campeão no futsal masculino, no 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS), disputados em Ivaiporã, de 24 a 29 de agosto.

A decisão levou Siqueira Campos a comemorar o título 19 anos depois de ser campeão pela primeira vez.

Siqueira Campos e São José dos Pinhais fizeram o jogo da revanche da estreia das duas equipes na fase final dos Jogos Abertos do Paraná. No primeiro jogo, ainda na fase de grupos, Siqueira Campos teve dois de seus atletas principais expulsos e acabou perdendo para são José dos Pinhais por 3 X 1.

A equipe do Norte Pioneiro sentiu a derrota, mas não se abateu. Mesmo sem dois importantes jogadores, entrou em quadra para enfrentar a equipe de Céu Azul, e venceu por 3 X 1. Depois foi a vez de enfrentar os donos da casa, numa partida de jogadas rápidas, em que Ivaiporã teve o apoio maciço da torcida, que lotou o Ginásio de Esportes Alcebíades Alves. Mas, mesmo com o Ginásio de Esportes lotado, a torcida da casa viu Ivaiporã ser eliminada pela equipe do Norte Pioneiro e dar adeus à competição.



Já na fase semifinal, outro desafio. Os siqueirenses enfrentaram a forte seleção de Maringá, mas isso não foi problema para os campeões, que venceram pelo placar de 2 X 1. Já classificado para a fase final, Siqueira Campos reencontrou-se com São José dos Pinhais, numa partida revanche. A equipe do Norte Pioneiro marcou primeiro. Mas o time da Região Metropolitana de Curitiba dominou os minutos seguintes e acabou empatando a partida. Pouco depois, virou o placar e manteve a vantagem. Mas Siqueira Campos reforçou o ataque e empatou novamente. As duas equipes terminaram o primeiro tempo empatadas.



No segundo tempo, as duas equipes chegaram dispostas a apresentar uma boa partida. São José dos Pinhais pressionou e colocou o placar em vantagem novamente. Mas, os norte-pioneirenses reagiram de imediato, empatou e logo em seguida virou o placar. Mais pressão de São José dos Pinhais, que não conseguiu reagir a tempo do árbitro da partida apitar o fim do jogo. Siqueira Campos é bicampeão dos Jogos Abertos do Paraná – Divisão B. A primeira vez em que a equipe conquistou o título foi em 2000, em Campo Mourão, contra o Toledo.

Com o resultado, Siqueira Campos, São José dos Pinhais, Prudentópolis e Maringá sobem à elite do futsal paranaense e também vão disputar a Série A, que acontece em Toledo, entre os dias 11 e 20 de outubro.

Antes, Maringá e Prudentópolis decidiram medalha de bronze. As duas equipes já estavam classificadas para a Divisão A dos Jogos Abertos do Paraná e entraram em quadra apenas para definir o terceiro colocado na Divisão B. Melhor para Prudentópolis, que venceu por 5 X 3 e terminou a competição em terceiro lugar.

Na decisão do título, outros dois classificados à Divisão A dos JAPS decidiram medalha de ouro.