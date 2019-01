Gata de Jacarezinho some em Santo Antônio da Platina

“Amália” desapareceu no centro platinense

Uma gata desapareceu em Santo Antônio da Platina.Ela estava com a dona, que é de Jacarezinho, em frente da Clinica Veterinária São Francisco, próximo do Instituto do Rim e do cemitério São João Batista, no centro da cidade, quando escapou.

A jacarezinhense Sheila e levou o bichano para castrar.

O nome dela é Amália (fotos) e tem um ano e seis meses.

Os números da Clinica São Francisco são(43) 3534-0243, 99608-3768 e 996478100.

O contato de Sheila é 99120-1031.

Quem encontrar ganhará gratificação.