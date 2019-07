Gaudêncio Energia Solar consolidada como melhor no segmento na região

Empresa atua no NP desde 2014

A Gaudêncio Energia Solar é uma empresa platinense especializada em projeto, instalação e homologação de sistemas de energia solar fotovoltaica, como solução para economia de energia elétrica. A energia solar fotovoltaica transforma a luz do sol em energia elétrica, podendo ser considerada uma fonte limpa e inesgotável, além de gerar abatimento na conta elétrica.

As placas fotovoltaicas em conjunto com o inversor solar geram eletricidade, que é consumida instantaneamente pelos equipamentos, o excedente passa pelo relógio medidor bi-direcional, o qual conta quanto de energia foi injetado gerando crédito em KWh que vem detalhado na própria fatura elétrica; durante a noite utiliza-se a energia da concessionária normalmente, consumindo o crédito gerado durante o dia. O que sobra de energia, pode ser abatido em contas de luz em outros endereços do mesmo proprietário dentro da mesma companhia elétrica.

KWh é uma medida da energia elétrica consumida por um aparelho durante um determinado período de funcionamento e significa Quilowatt-hora. Watt é a unidade de medida de energia e hora é uma unidade de tempo.

A vida útil estimada das placas fotovoltaicas é superior a 30 anos e sua garantia de eficiência é de 25 anos. O valor do investimento depende basicamente do consumo mensal pois é através desse número que é definido a potência do sistema fotovoltaico necessário para reduzir ao máximo a conta elétrica. É possível montar um sistema de menor capacidade e adquirir aos poucos os módulos fotovoltaicos para reduzir o custo inicial de implementação.

Aposta em inovação

O engenheiro e empresário Rodrigo Gaudêncio Schena, que se especializou no negócio, colhe frutos da dedicação ao trabalho que começou em 2014 em Santo Antônio da Platina. Hoje atende em sua sede própria, um barracão amplo para melhor atender a constante demanda de trabalho, ao lado também atende a empresa Armazém do Gesso, que vende materiais e equipamentos para gesseiros no atacado e no varejo.

Transparência e Confiabilidade

Os principais diferenciais da Gaudencio Energia Solar estão no atendimento que transmite confiança, rapidez de instalação, compromisso com equipamentos de primeira qualidade e profissionais capacitados. “Nós temos como fornecedor uma das maiores importadoras do segmento, que traz equipamentos e tecnologia da Europa e Canadá que possuem alto padrão de qualidade, garantindo retorno financeiro ao cliente”, diz Rodrigo.

A Gaudencio energia solar, é a empresa que possui o maior know-how da região pois já projetou, instalou e realizou a homologação de várias mini usinas solares, uma delas com mais 1.000 placas em Santo Antônio da Platina, que é o maior instalação da nossa região e já possui contrato assinado para instalação de um projeto de 5MW, ou seja, mais de 15 mil placas fotovoltaicas, que estará pronta até o início de 2020.

Além disso já executou mais de 100 obras com mais de 5.000 placas instaladas em residências e negócios (rural, comércio e indústria), possui corpo de engenharia e quadro de funcionários registrados para garantir segurança ao cliente, inclusive com certificações para trabalho em altura.

A empresa se preocupa com a eficiência do sistema, faz o acompanhamento da geração da energia após a instalação. Em alguns casos a economia pode chegar a mais de 95% da conta de energia mas de um modo geral a economia gira em torno de 90%.

O Futuro é Agora

A energia solar fotovoltaica não é um negócio do futuro, é uma tecnologia que já está no presente e gera economia para muitas pessoas. Em tempos de crise hídrica, energética e constantes aumentos na tarifa de eletricidade a energia solar fotovoltaica destaca-se como a melhor opção para solução desses problemas.

Contatos Gaudêncio Energia Solar

(43) 3534 7991 / (43) 9 9647-6466

Escritório e Show Room. Rodovia PR 439, Km 63,9

Bela Vista, Santo Antônio da Platina.