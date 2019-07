Governador assegura compromisso do Paraná com Agenda 2030

Objetivo é promover o bem no planeta

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta segunda-feira, dia 15, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, os avanços do Paraná na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reforçou o compromisso do Estado com a Agenda 2030.

“Vamos trabalhar harmoniosamente para catalisar a inovação, fortalecer o pensamento estratégico para apoiar a ação local e reforçar a cooperação dos 399 municípios para facilitar o intercâmbio de conhecimento em torno do ODS”, ressaltou Ratinho Junior. “Reafirmo minha vontade política e pessoal de transformar a Agenda 2030 em ações concretas, capacitando as pessoas a construírem sociedades iguais e inclusivas”, reforçou o governador.

Ratinho Junior lembrou que inserção do Paraná nas ações dos ODS começou quando era secretário estadual do Desenvolvimento Urbano. Ele afirmou que é necessário o envolvimento de diferentes setores, com o foco nos estados e municípios, para atingir os objetivos elencados pela ONU para a erradicação da pobreza e construção de um mundo sustentável.

Vamos trabalhar harmoniosamente para catalisar a inovação, fortalecer o pensamento estratégico para apoiar a ação local e reforçar a cooperação dos 399 municípios para facilitar o intercâmbio de conhecimento em torno do ODS”

O governador participou de um painel promovido pela Organização Mundial das Famílias (WFO, na sigla em inglês) e Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa (Unitar) que discutiu a efetivação da Agenda 2030 em diferentes cidades e estados do mundo, dentro da programação do Fórum das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (High-Level Political Forum).

RECONHECIMENTO – As medidas adotadas pelo Paraná foram elogiadas por Nikhil Seth, executivo assistente do secretário-geral da ONU e diretor-geral da Unitar, e pela diretora executiva da WFO, Deisi Kusztra. Ambos destacaram o esforço do Governo do Estado em implementar as ações que sustentam as ODS.

“Entre os pontos de destaque há o trabalho junto com as prefeituras para que todos os projetos e políticas implantados nos municípios levem em conta os ODS”, afirmou o governador em fórum que também contou com a participação dos prefeitos de Mannheim (Alemanha), Peter Kurz, e de Newcastle (Austrália), Nuatali Nelmes; e da diretora-geral de direitos sociais da cidade de Málaga (Espanha), Ruth Sarabia. O Paraná foi o único Estado convidado.

AÇÕES – Entre as ações já desenvolvidas no Paraná estão o portal Boas Práticas ODS, site que centraliza as ações realizadas no Estado relacionadas a pelo menos um dos 17 ODS. Foi desenvolvido para o cadastro e compartilhamento de boas ideias e iniciativas destinadas à sociedade.

Ele também destacou o Paraná de Olho nos ODS, case de Business Intelligence (BI) responsável pelo mapeamento, acompanhamento e monitoramento dos indicadores relacionados aos ODS. Destinada aos gestores públicos, a ferramenta foi desenvolvida através de princípios voltados a inovação e atualização, que possibilitam a checagem de informações relevantes acerca dos municípios paranaenses de forma rápida e ágil, ajudando os gestores na tomada de decisão e a criação de políticas públicas que envolvam os objetivos elencados pela ONU.

Além disso, o Estado contará com um plano estratégico plurianual para implantação da Agenda 2030; a estratégia estadual de planejamento urbano e o financiamento, por parte do governo, de projetos infraestrutura nos municípios.

AGENDA 2030 – A Agenda 2030 foi adotada em 2015 por diversos líderes mundiais como um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir direitos aos cidadãos. A plataforma abrange o conjunto dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Nela estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros, com o objetivo de promover o bem no planeta.