Governador do Rotary visita clube platinense

Nesta quarta-feira

O Governador do Rotary International (Distrito 4710) Moacir José Tonin (foto junto com a esposa, Vanda)estará em Santo Antônio da Platina nesta quarta-feira, dia 19.A informação é do comerciante Jorge Pereira dos Santos,atual presidente do conceituado clube de serviço platinense.

Chegará na Casa da SAmizade às 12 horas, almoço no Chico’s Restaurante, centro da cidade e na sequência, conhecerá o Lar Jesus Adolescente.

Às 15 horas visitará a empresa Sancar, às margens da BR-153.

Às 16 horas visitará a Casa de Apoio.

Às 17 horas café da tarde na Casa da Amizade e às 20 horas reunião festiva com os rotarianos e convidados.