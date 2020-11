Virá participar de carreata do correligionário e candidato a prefeito Marcelo Palhares

Haverá uma carreata do candidato Marcelo Palhares (PSD) com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior às 15 horas desta quarta-feira, dia 11, em Jacarezinho.

Só depende do clima. Se houver chuva forte, o governador pode não conseguir decolar de Curitiba depois do almoço. Se o tempo estiver limpo, está confirmado o evento político.